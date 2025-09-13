Подросток разбился на мотоцикле в Нижегородской области

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
По предварительным данным, авария произошла в Павлове. 55-летняя женщина-водитель при проезде перекрестка не предоставила преимущество мотоциклисту, движущемуся по главной дороге. Это привело к столкновению двух транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем мотоцикла находился 17-летний подросток, который сел за руль без прав. В результате аварии он получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице.