Подросток разбился на мотоцикле в Нижегородской области

Несовершеннолетний управлял транспортным средством без прав.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

По предварительным данным, авария произошла в Павлове. 55-летняя женщина-водитель при проезде перекрестка не предоставила преимущество мотоциклисту, движущемуся по главной дороге. Это привело к столкновению двух транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем мотоцикла находился 17-летний подросток, который сел за руль без прав. В результате аварии он получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице.