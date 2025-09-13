Трамвай переехал упавшего на рельсы пассажира в Екатеринбурге

В Госавтоинспекции добавили, что ДТП произошло на остановке около ул. Халтурина 37, а. «Произошло падение пассажира на рельсы с последующим наездом на него, с травмой ноги доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи», — пояснили в ГИБДД.