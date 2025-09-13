Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай переехал упавшего на рельсы пассажира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель трамвая № 19 не заметила выходящего из салона мужчину 1940-го года рождения и начала движение транспорта, после чего пассажир упал на рельсы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Источник: ГИБДД по Екатеринбургу

В Госавтоинспекции добавили, что ДТП произошло на остановке около ул. Халтурина 37, а. «Произошло падение пассажира на рельсы с последующим наездом на него, с травмой ноги доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи», — пояснили в ГИБДД.

По данным близкого к администрации города Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», в результате ДТП у пассажира произошла «ампутация правой ноги». «Мужчина экстренно доставлен в городскую клиническую больницу № 24», — подчеркнули в сообщении.

Автоинспекторы установили, что водитель получила права на управление трамваем 12 лет назад. «На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия», — добавили в ГИБДД.