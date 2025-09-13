Трамвай переехал упавшего на рельсы пассажира в Екатеринбурге

В Госавтоинспекции добавили, что ДТП произошло на остановке около ул. Халтурина 37, а. «Произошло падение пассажира на рельсы с последующим наездом на него, с травмой ноги доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи», — пояснили в ГИБДД.
По данным близкого к администрации города Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», в результате ДТП у пассажира произошла «ампутация правой ноги». «Мужчина экстренно доставлен в городскую клиническую больницу № 24», — подчеркнули в сообщении.
Автоинспекторы установили, что водитель получила права на управление трамваем 12 лет назад. «На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия», — добавили в ГИБДД.