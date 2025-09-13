Ричмонд
В Башкирии взяли под контроль расследование пожара, в котором погибли супруги

Прокуратура контролирует расследование пожара в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в селе Ломовка Белорецкого района, в результате которого погибли двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Возгорание в жилом доме на улице Пролетарской произошло ранним утром. В доме проживала многодетная семья.

При тушении пожара спасателями МЧС были обнаружены тела женщины и мужчины. Трое их несовершеннолетних детей смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. В настоящее время дети размещены у родственников.

Для координации действий всех экстренных и правоохранительных служб на место происшествия незамедлительно выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. Надзорное ведомство будет контролировать установление всех обстоятельств трагедии, а также ход доследственной проверки. Отдельное внимание прокуратура уделяет обеспечению прав детей, оставшихся без попечения родителей.

