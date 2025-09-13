«Уральский Раскольников» убил пожилую пару ради 700 рублей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. «Уральский Раскольников» Денис Писчиков убил пожилую супружескую пару ради 700 рублей и пакета продуктов, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уже осужденный за убийство 14 стариков маньяк спустя почти 20 лет в колонии признался еще в трех убийствах.
Он рассказал, что в 2002 году убил чету пенсионеров, спавших в своем доме. После убийства Писчиков «в помещении кухни выпил из бутылки водку, обыскал дом, нашел на шкафу лодку и похитил денежные средства около 700 рублей».
Помимо этого, установил суд, он забрал из дома часы «Победа», будильник и продукты в пакете. Согласно показаниям свидетелей, у убитых на кухне были консервы, сливочное масло, подсолнечное масло и чай.
На суде Писчиков не смог вспомнить, куда дел лодку, и предположил, что деньги, скорее всего, потратил на продукты.
В доме еще одной пенсионерки, в убийстве которой он признался, ничего ценного не было.
Первый приговор Писчикову Мособлсуд вынес в 2004 году, признав его виновным в 14 убийствах. Уже в колонии он рассказал о не раскрытых на тот момент убийствах.
Позднее суд признал его виновным в убийстве еще трех стариков.
За манеру убивать стариков топором СМИ называли его «Раскольниковым» и «Тварью дрожащей», затем добавили эпитет «уральский», поскольку он родился в Свердловской области.