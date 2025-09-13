Ричмонд
В Новосибирске произошло массовое ДТП в Первомайском районе

В аварии пострадали два человека.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирска

Сегодня днем на улице Первомайской в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем Peugeot врезалась в Mercedes, после чего ее машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Mazda. В это же время Mercedes ударил ехавший впереди Range Rover.

В аварии пострадали водитель Peugeot и ее 17-летний пассажир. Их доставили в больницу, врачи уточняют характер травм. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП выясняются.