Глава Башкирии прибыл на завод, который сегодня подвергся атаке дронов

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал на завод «Башнефть» после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров совершил рабочую поездку на завод «Башнефть», который ранее подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Визит руководителя региона был направлен на оценку последствий инцидента и координацию дальнейших действий.

На месте Радий Хабиров провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители нефтяной компании, сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. В ходе встречи детально обсуждались обстоятельства произошедшего, масштабы нанесенного ущерба, а также комплекс первоочередных мер, направленных на ликвидацию последствий атаки и недопущение подобных инцидентов в будущем.

