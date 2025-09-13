Глава Башкирии прибыл на завод, который сегодня подвергся атаке дронов

Глава Башкирии Радий Хабиров совершил рабочую поездку на завод «Башнефть», который ранее подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Визит руководителя региона был направлен на оценку последствий инцидента и координацию дальнейших действий.
На месте Радий Хабиров провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители нефтяной компании, сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. В ходе встречи детально обсуждались обстоятельства произошедшего, масштабы нанесенного ущерба, а также комплекс первоочередных мер, направленных на ликвидацию последствий атаки и недопущение подобных инцидентов в будущем.
