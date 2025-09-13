Ричмонд
Два человека погибли при подрыве взрывного устройства в Орловской области

В Орловской области два человека погибли и один пострадал при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Источник: РИА "Новости"

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем и проводится поиск лиц, причастных к происшествию.

Клычков добавил, что в связи с проведением оперативных мероприятий некоторые поезда дальнего следования на перегоне Малоархангельск — Глазуновка будут задержаны. На данный момент рассматривается вопрос доставки пассажиров до мест проживания автобусами.

Ранее, 12 сентября, Севастопольский городской суд приговорил жителя Крыма к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта и изготовление взрывного устройства по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, мужчина самостоятельно связался с украинскими спецслужбами и выразил желание участвовать в диверсионной деятельности. По заданию куратора он забрал компоненты взрывного устройства из двух тайников в Джанкойском районе Крыма и собрал его, получая инструкции по видеосвязи.