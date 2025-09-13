Два человека погибли при подрыве взрывного устройства в Орловской области

Ранее, 12 сентября, Севастопольский городской суд приговорил жителя Крыма к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта и изготовление взрывного устройства по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, мужчина самостоятельно связался с украинскими спецслужбами и выразил желание участвовать в диверсионной деятельности. По заданию куратора он забрал компоненты взрывного устройства из двух тайников в Джанкойском районе Крыма и собрал его, получая инструкции по видеосвязи.