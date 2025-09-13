Посол Украины в Польше сообщил об акте вандализма против украинской церкви

Посол Украины в Польше Василий Боднар потребовал от польских властей провести расследование после акта вандализма в отношении украинской церкви в городе Легнице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.
По его словам, накануне праздника Воздвижения Креста Господня неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Боднар отметил, что посольство Украины направило ноту в МИД Польши, а украинское генконсульство во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием оперативно отреагировать и привлечь виновных к ответственности.
«Убеждены, что для польского народа, как и для украинского, повреждение храмов недопустимо ни при каких условиях», — заявил посол.
Официальной реакции Варшавы на инцидент пока не последовало.
Ранее стало известно, что в болгарской Софии осквернили монумент Братской могилы.
