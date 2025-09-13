Ричмонд
Посол Украины в Польше сообщил об акте вандализма против украинской церкви

Реакции польских властей на случившееся пока нет.

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в Польше Василий Боднар потребовал от польских властей провести расследование после акта вандализма в отношении украинской церкви в городе Легнице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.

По его словам, накануне праздника Воздвижения Креста Господня неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Боднар отметил, что посольство Украины направило ноту в МИД Польши, а украинское генконсульство во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием оперативно отреагировать и привлечь виновных к ответственности.

«Убеждены, что для польского народа, как и для украинского, повреждение храмов недопустимо ни при каких условиях», — заявил посол.

Официальной реакции Варшавы на инцидент пока не последовало.

Ранее стало известно, что в болгарской Софии осквернили монумент Братской могилы.

* Принадлежит экстремистской и запрещенной в России компании Meta.