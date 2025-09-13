Орловский губернатор рассказал подробности ЧП на железной дороге

В Орловской области из-за взрыва на железной дороге погибли два человека.
В Орловской области на участке железной дороги между Малоархангельском и Глазуновкой обнаружены взрывные устройства. Из-за подрыва одного из них погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — сообщил Клычков. Новость опубликована в telegram-канале.
Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, в том числе по поиску и задержанию лиц, причастных к закладке взрывных устройств. Ситуация находится под полным контролем. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Орловской области уже сообщалось о взрыве на железнодорожных путях, в результате которого погибли два обходчика, а еще один получил тяжелые травмы. По предварительным данным, все пострадавшие являлись сотрудниками железной дороги, занимавшимися проверкой путей.