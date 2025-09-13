Два человека погибли, один ранен при подрыве на ж/д путях в Орловской области

В связи с комплексом оперативных действий, проводимых на участке железнодорожного перегона между станциями Малоархангельск и Глазуновка, было приостановлено движение нескольких дальних пассажирских поездов. Члены поездных бригад прилагают максимум усилий для оказания всесторонней поддержки и помощи пассажирам. Губернатор сообщил, что прорабатывается вариант организации их доставки до мест назначения с использованием автобусного транспорта. В данный момент ситуация находится под полным контролем, осуществляются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, включая установление личности причастных к совершению противоправных действий.