Два человека погибли, один ранен при подрыве на ж/д путях в Орловской области

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — говорится в сообщении.
В связи с комплексом оперативных действий, проводимых на участке железнодорожного перегона между станциями Малоархангельск и Глазуновка, было приостановлено движение нескольких дальних пассажирских поездов. Члены поездных бригад прилагают максимум усилий для оказания всесторонней поддержки и помощи пассажирам. Губернатор сообщил, что прорабатывается вариант организации их доставки до мест назначения с использованием автобусного транспорта. В данный момент ситуация находится под полным контролем, осуществляются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, включая установление личности причастных к совершению противоправных действий.
Ранее в Саратовской области сотрудниками Федеральной службы безопасности был пресечен акт террористической направленности. В ходе операции мужчина, планировавший совершить подрыв железнодорожного моста, был обезврежен. Инцидент произошёл в момент, когда он пытался извлечь из тайника заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ). По предварительным данным, целью злоумышленника было уничтожение стратегически важного объекта инфраструктуры посредством использования данного взрывного устройства, хранившегося в оборудованном им тайнике.