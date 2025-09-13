10 поездов задерживаются из-за взрывных устройств на путях в Орловской области

Некоторые поезда дальнего следования временно задерживаются, это произошло из-за обнаружения взрывных устройств на железнодорожных путях, расположенных в Орловской области. Об этом официально заявил губернатор региона Андрей Клычков.
«В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования», — написал глава региона в личном аккаунте в социальной сети.
Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, в настоящий момент из-за данного ЧП в Орловской области задерживается сразу десять поездов. При этом известно, что максимальное время задержки на данный момент составляет до 4 часов 30 минут.
«В пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва, № 143 Москва-Кисловодск, № 741 Москва- Белгород, № 726 Курск- Москва, № 30 Белгород- Санкт-Петербург, № 743 Москва — Белгород, № 6336 Курск-Орел, № 6338 Курск-Орел, № 6337 Орел-Курск, № 119 Санкт-Петербург-Белгород. Также задерживается отправление поезда № 726 Курск-Москва», — пояснили железнодорожники.
По словам Клычкова, все сотрудники поездных бригад в настоящее время уже в полной мере оказывают всестороннюю помощь и содействие тем пассажирам, которые ранее приобрели билеты на задерживающиеся поезда.
Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате подрыва на железной дороге в Орловской области.