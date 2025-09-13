Два человека погибли при подрыве на железной дороге в Орловской области

В Орловской области произошёл трагический инцидент на железной дороге: при подрыве взрывного устройства два человека погибли, ещё один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — написал глава региона.
Клычков уточнил, что в связи с проведением оперативных мероприятий на участке Малоархангельск — Глазуновка движение ряда поездов дальнего следования временно приостановлено. Сотрудники поездных бригад сейчас уже оказывают пассажирам всю необходимую помощь и содействие.
KP.RU ранее писал, что в результате отражения беспилотников ВСУ повреждены четыре здания в Орловской области, пострадал один человек. Андрей Клычков уточнил, что два объекта получили повреждения в Орле, еще два — в других муниципалитетах региона. На короткое время в области был активирован сигнал ракетной опасности.