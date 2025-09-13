Два человека погибли при подрыве на железной дороге в Орловской области

KP.RU ранее писал, что в результате отражения беспилотников ВСУ повреждены четыре здания в Орловской области, пострадал один человек. Андрей Клычков уточнил, что два объекта получили повреждения в Орле, еще два — в других муниципалитетах региона. На короткое время в области был активирован сигнал ракетной опасности.