После атаки дронов в Уфе экологи провели мониторинг качества воздуха

После атаки беспилотников на предприятие «Башнефть» в Уфе на место оперативно выехала мобильная экологическая лаборатория для мониторинга качества атмосферного воздуха. Специалисты провели отбор проб в районе улицы Ульяновых, 74, а также ведется круглосуточное наблюдение с помощью автоматизированных станций контроля, расположенных в жилых районах города.
Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил, что пробы анализировались на содержание сероводорода, диоксида серы, оксида углерода и оксидов азота. По результатам проведенных измерений превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле.
