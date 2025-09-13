Ричмонд
После атаки дронов в Уфе экологи провели мониторинг качества воздуха

В Уфе после атаки беспилотников проверили качество воздуха.

Источник: Комсомольская правда

После атаки беспилотников на предприятие «Башнефть» в Уфе на место оперативно выехала мобильная экологическая лаборатория для мониторинга качества атмосферного воздуха. Специалисты провели отбор проб в районе улицы Ульяновых, 74, а также ведется круглосуточное наблюдение с помощью автоматизированных станций контроля, расположенных в жилых районах города.

Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил, что пробы анализировались на содержание сероводорода, диоксида серы, оксида углерода и оксидов азота. По результатам проведенных измерений превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле.

