ВСУ попытались атаковать промпредприятие в Пермском крае

Он отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы. По словам Махонина, жизни и безопасности жителей соседних районов ничего не угрожает. Губернатор призвал граждан воздержаться от размещения в интернете любых фотографий и видео, связанных с последствиями атаки дрона.