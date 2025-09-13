Ричмонд
ВСУ попытались атаковать промпредприятие в Пермском крае

В городе Губахе Пермского края беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

В городе Губахе Пермского края беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

— Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен налет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация на контроле, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Он отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы. По словам Махонина, жизни и безопасности жителей соседних районов ничего не угрожает. Губернатор призвал граждан воздержаться от размещения в интернете любых фотографий и видео, связанных с последствиями атаки дрона.

Ранее украинский дрон атаковал здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. При падении беспилотника произошло детонирование рядом с вентиляционной трубой действующего энергоблока. В результате атаки были выбиты окна во вспомогательных помещениях, включая пускорезервную котельную и холодильную станцию.