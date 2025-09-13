В Лондоне проходит крупнейшая акция протеста, начались столкновения с полицией: что известно

В центре Лондона проходит марш движения Unite The Kingdom (Объединить королевство), организованный правым активистом Томми Робинсоном. По данным полиции, на улицы вышли около 110 тысяч человек — это называют крупнейшей акцией крайне правых в истории Великобритании. Толпа прошла от Стэмфорд-стрит возле моста Ватерлоо до Уайтхолла, неся британские и английские флаги, а также плакаты в память о застреленном в США консерваторе Чарли Кирке. Что известно о происходящем в Лондоне — в материале URA.RU.