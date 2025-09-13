В Лондоне проходит крупнейшая акция протеста, начались столкновения с полицией: что известно

Полиция в Лондоне расставляет новые кордоны в центре, стремясь разделить на части толпу участников масштабной акции правы.
В центре Лондона проходит марш движения Unite The Kingdom (Объединить королевство), организованный правым активистом Томми Робинсоном. По данным полиции, на улицы вышли около 110 тысяч человек — это называют крупнейшей акцией крайне правых в истории Великобритании. Толпа прошла от Стэмфорд-стрит возле моста Ватерлоо до Уайтхолла, неся британские и английские флаги, а также плакаты в память о застреленном в США консерваторе Чарли Кирке. Что известно о происходящем в Лондоне — в материале URA.RU.
Шествие к Уайтхоллу.
Толпа двинулась к южной части Уайтхолла. Робинсон заранее призывал сторонников «не носить маски, не пить и не проявлять агрессию», но обстановка быстро накалилась. Протестующие скандировали лозунги «Остановим лодки» и «Позор полиции», пишет издание Daily Mail.
В этот же момент на площади Рассела стартовал контрмитинг движения Stand Up To Racism (Дадим отпор расизму). Там собрались сотни людей с плакатами «Беженцы приветствуются» и «Разгромим крайне правых». Среди участников были депутат Дайан Эбботт, активистка Сэбби Дхалу и писательница Луиза Роу, которые обвиняли правых в разжигании ненависти и в опасной риторике против мигрантов.
Первые стычки и конная полиция.
Когда колонна сторонников Робинсона подошла к Уайтхоллу, начались первые столкновения с полицией. По словам правоохранителей, протестующие пытались прорваться через кордоны к контрпротестующим. В ход пошли бутылки, ракеты и другие предметы.
Для сдерживания толпы полиция задействовала конные подразделения. Лошади преградили путь участникам акции, чтобы отрезать их от правительственного квартала. Обстановка накалилась: на видео корреспондента РИА Новости слышно, как демонстранты скандируют «Позор, позор!» и «Остановим лодки».
К середине дня ситуация обострилась. Толпа на набережной Виктории пыталась обойти полицейские барьеры, чтобы прорваться к Уайтхоллу с разных направлений. Офицеров били ногами и кулаками, в них бросали сигнальные ракеты. Столичная полиция заявила, что вынуждена была применить силу для предотвращения прорыва и защищала так называемые «стерильные зоны».
Аресты и новые речи.
Около 17:00 по местному времени полиция сообщила о девяти арестах за различные правонарушения. Представитель подчеркнул, что «гораздо больше людей опознаны» и будут привлечены к ответственности позже.
На митинге выступил Томми Робинсон. В своей речи он заявил, что «революция началась», и обвинил британские суды в том, что они якобы ставят права мигрантов выше прав местных жителей. Его слова сопровождались аплодисментами и скандированием имени. Прямая трансляция Робинсона в соцсети X набрала более 800 тысяч просмотров.
Среди других выступающих были французский политик Эрик Земмур, немецкий депутат от «АдГ» Петр Быстрон, канадский психолог Джордан Петерсон и новозеландский проповедник Брайан Тамаки. Последний заявил, что «христианство против всего остального» и призвал запретить мечети и религиозные практики, что вызвало бурные аплодисменты в толпе.
Символические выступления.
На улицы в Лондоне протестовать вышли больше 100 тысяч человекФото: James Willoughby / Keystone Press Agency / Global Look Press.
Особое внимание собравшихся привлекла 13-летняя Кортни Райт. Робинсон представил ее как «храбрую британскую девочку». Девочка заявила, что гордится своей страной и что «молодое поколение будет всегда отстаивать интересы Британии». Она также рассказала, что в ее школе ей запретили выступить с речью о британской идентичности, и зачитала ее со сцены митинга.
В это время активисты Stand Up To Racism на Рассел-сквер продолжали свой протест. Там звучали речи о солидарности с беженцами, о «токсичной риторике правых» и критика в адрес правительства, которое, по мнению выступавших, подыгрывает настроениям крайне правых.
Полиция удерживает ситуацию.
К вечеру в центре Лондона оставалась напряженная обстановка. По городу были задействованы 1600 полицейских, включая 500 офицеров, привлеченных из других регионов. Власти предупредили о задержках транспорта и призвали жителей сохранять спокойствие.
Столичная полиция заявила, что ее главная цель — не допустить столкновений между двумя колоннами, и подтвердила: система распознавания лиц на протесте применяться не будет.