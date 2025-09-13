Антиправительственный митинг начался в Тбилиси

В Грузии начался антиправительственный митинг.
Члены оппозиционных партий, их сторонники и гражданские активисты провели антиправительственный митинг в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что митинг проходил во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили на проспекте Чавчавадзе, затем на проспекте Меликишвили. После марша по центральным улицам города протестующие закончили шествие у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Протестные акции проходят в Тбилиси с конца ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Тогда массовые выступления неоднократно сопровождались столкновениями с полицией и применением спецсредств.