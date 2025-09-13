Антиправительственный митинг начался в Тбилиси

Сообщается, что митинг проходил во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили на проспекте Чавчавадзе, затем на проспекте Меликишвили. После марша по центральным улицам города протестующие закончили шествие у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.