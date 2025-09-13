После ЧП на железной дороге в Орловской области задерживаются 10 поездов

10 поездов задерживаются после ЧП в Орловской области, сообщает Московская железная дорога.
Так, из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживаются следующие поезда:
№ 742 Белгород — Москва;
№ 143 Москва — Кисловодск;
№ 741 Москва — Белгород;
№ 726 Курск — Москва;
№ 30 Белгород — Санкт-Петербург;
№ 743 Москва — Белгород;
№ 6336 Курск — Орел;
№ 6338 Курск — Орел;
№ 6337 Орел — Курск;
№ 119 Санкт-Петербург — Белгород.
Кроме того, задерживается отправление поезда № 726 Курск — Москва.
Уточняется, что максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о гибели двух человек при подрыве на железной дороге.