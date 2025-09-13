Ричмонд
После ЧП на железной дороге в Орловской области задерживаются 10 поездов

Московская железная дорога сообщила о задержке движения поездов из-за оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка.

Источник: Аргументы и факты

10 поездов задерживаются после ЧП в Орловской области, сообщает Московская железная дорога.

Так, из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживаются следующие поезда:

№ 742 Белгород — Москва;

№ 143 Москва — Кисловодск;

№ 741 Москва — Белгород;

№ 726 Курск — Москва;

№ 30 Белгород — Санкт-Петербург;

№ 743 Москва — Белгород;

№ 6336 Курск — Орел;

№ 6338 Курск — Орел;

№ 6337 Орел — Курск;

№ 119 Санкт-Петербург — Белгород.

Кроме того, задерживается отправление поезда № 726 Курск — Москва.

Уточняется, что максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о гибели двух человек при подрыве на железной дороге.