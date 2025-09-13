Губернатор Махонин рассказал об атаке БПЛА на завод в Пермском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на одно из промышленных предприятий на территории Пермского края. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в субботу, 13 сентября.
«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника», — написал он в личном Telegram-канале.
По словам Махонина, в настоящее время предприятие продолжает свою работу в штатном режиме. На месте также находятся сотрудники оперативных служб, которые контролируют ситуацию.
Согласно заявлению губернатора Пермского края, никто из мирных жителей в результате инцидента не пострадал. Безопасности жителей в связи с попыткой атаки завода также ничего не угрожает.
Помимо этого Махонин призвал местных жителей сохранять спокойствие и верить только информации об инциденте, которая публикуется в официальных источниках. Также губернатор региона заявил о необходимости воздержаться от публикации фотографий и видео украинских беспилотников в Сети.
Ранее KP.RU сообщал, что атаке беспилотника ВСУ подверглось нефтяное предприятие на территории Башкирии, о чем заявил глава республики Радий Хабиров вечером в субботу, 13 сентября.
Отмечается, что один из украинских дронов упал на территории завода. По словам Хабирова, представители охраны предприятия открыли огонь по БПЛА из крупнокалиберного стрелкового оружия.
В результате инцидента никто из мирных жителей, находившихся на территории предприятия, не пострадал. Сам производственный сектор получил лишь незначительные повреждения из-за атаки киевского режима. Возгорание, возникшее на территории завода, также было оперативно ликвидировано сотрудниками аварийно-экстренных служб.
Позднее силами противовоздушной обороны региона также был перехвачен еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ.