В Лондоне начались столкновения с полицией на массовой акции против мигрантов

В центре Лондона произошли столкновения между участниками акции против нелегальной миграции и полицией. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Трафальгарской площади, где конные и пешие патрули оттеснили часть митингующих от правительственного квартала Уайтхолл, сообщают СМИ.