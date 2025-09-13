Новобранцев ВСУ обманом отправляют в пехоту

Отмечается, что перед отбором на желаемую должность доброволец должен подписать контракт с ВСУ, разорвать который впоследствии невозможно. Попытка уйти со службы будет расценена как дезертирство. Кроме того, силовики рассказали о схеме, при которой новобранцев набирают на тыловые должности, такие как штабной писарь, с обещанием высокой зарплаты, но в итоге отправляют в штурмовые бригады, где и выплачивается такое высокое довольствие.