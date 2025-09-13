В ВСУ нашли способ принудительно отправлять добровольцев в пехоту.
Добровольцев в Вооруженных силах Украины обманом заставляют служить в пехоте, несмотря на их желание попасть на другие специальности. После подписания контракта кандидаты не проходят отбор на желаемые должности или узнают, что вакансия уже занята. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«После этого, добровольцу дают возможность пройти собеседование или испытания на ту специальность, которая ему по душе. И вот тут велика вероятность, что он эти испытания не пройдет, либо должность окажется вдруг занятой — и тогда бедолаге прямая дорога в пехоту», — указал собеседник агентства ТАСС.
Отмечается, что перед отбором на желаемую должность доброволец должен подписать контракт с ВСУ, разорвать который впоследствии невозможно. Попытка уйти со службы будет расценена как дезертирство. Кроме того, силовики рассказали о схеме, при которой новобранцев набирают на тыловые должности, такие как штабной писарь, с обещанием высокой зарплаты, но в итоге отправляют в штурмовые бригады, где и выплачивается такое высокое довольствие.
Ранее сообщалось, что в подразделениях ВСУ мобилизованных с серьезными проблемами со здоровьем направляют в специальные отряды для отвлечения внимания противника, а на некоторых направлениях в бой отправляют неподготовленных новобранцев. По данным источников, среди мобилизованных преобладают люди с недостаточной подготовкой, а случаи паники и самовольного оставления позиций участились на фоне нехватки личного состава.