Из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе оказались заблокированы 25 альпинистов

Двадцать пять альпинистов оказались заблокированы на склоне Эльбруса на высоте 3780 метров после аварии на канатной дороге. Об инциденте сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Канатная дорогая в КБР и спасательная операция. Видео © Telegram / Mash.

Все туристы, включая граждан Белоруссии, были новичками и впервые совершали восхождение на высочайшую вершину России. Их личные вещи, тёплая экипировка, документы и продукты питания остались в опечатанных кабинках подвесной дороги.

Гиды запретили группе самостоятельно спускаться из-за повышенной опасности, вынудив людей ночевать в необорудованных вагончиках при температуре около −5°C. На следующий день альпинистов эвакуировали с помощью автомобилей «КамАЗ» на безопасную высоту.

В настоящее время все участники группы находятся в безопасности, однако вопрос возвращения их личных вещей и документов остаётся нерешённым.

Напомним, трагедия на канатной дороге в КБР произошла накануне. Из-за обрыва троса погибли трое человек — Life.ru публиковал список жертв — ещё девять пострадали. Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с оказанием небезопасных услуг.