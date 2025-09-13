Из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе оказались заблокированы 25 альпинистов

Канатная дорогая в КБР и спасательная операция. Видео © Telegram / Mash.
Все туристы, включая граждан Белоруссии, были новичками и впервые совершали восхождение на высочайшую вершину России. Их личные вещи, тёплая экипировка, документы и продукты питания остались в опечатанных кабинках подвесной дороги.
Гиды запретили группе самостоятельно спускаться из-за повышенной опасности, вынудив людей ночевать в необорудованных вагончиках при температуре около −5°C. На следующий день альпинистов эвакуировали с помощью автомобилей «КамАЗ» на безопасную высоту.
В настоящее время все участники группы находятся в безопасности, однако вопрос возвращения их личных вещей и документов остаётся нерешённым.
Напомним, трагедия на канатной дороге в КБР произошла накануне. Из-за обрыва троса погибли трое человек — Life.ru публиковал список жертв — ещё девять пострадали. Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с оказанием небезопасных услуг.