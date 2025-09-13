Пьяный мужчина устроил ДТП в Люберцах, пытаясь скрыться от полиции

Нетрезвый мужчина стал виновником ДТП в Люберцах, пытаясь скрыться от полицейских. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщил Telegram-канал «112».
37-летнего Артура П. пытались остановить сотрудники ГАИ, но он увеличил скорость и попытался скрыться. В результате погони он спровоцировал массовую аварию, столкнувшись с несколькими автомобилями, а затем врезался в веранду кафе, где находились люди.
Мужчина был задержан, его доставляют в отделение. Один человек пострадал, его госпитализировали, говорится в публикации.
Ранее на внешней стороне 65-го километра МКАД в районе съезда № 65 произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
До этого в центре города таксист врезался в полицейский автомобиль. Никто не пострадал. Движение в районе аварии было затруднено.