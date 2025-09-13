При пожаре в Бобруйске работники МЧС спасли мужчину

Сегодня в 16.18 соседи сообщили спасателям о пожаре в квартире на улице Пионерской. По прибытии подразделений МЧС из окна квартиры на пятом этаже шел дым. В ходе проведения разведки спасатели обнаружили в одной из комнат хозяина жилища. Мужчина был дезориентирован, работники МЧС вынесли его на свежий воздух и передали медикам.