При пожаре в Бобруйске работники МЧС спасли мужчину

Огнем повреждено имущество в квартире. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение хозяина с огнем при курении.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Бобруйске работники МЧС спасли мужчину, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сегодня в 16.18 соседи сообщили спасателям о пожаре в квартире на улице Пионерской. По прибытии подразделений МЧС из окна квартиры на пятом этаже шел дым. В ходе проведения разведки спасатели обнаружили в одной из комнат хозяина жилища. Мужчина был дезориентирован, работники МЧС вынесли его на свежий воздух и передали медикам.

Огнем повреждено имущество в квартире. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение хозяина с огнем при курении. -0-