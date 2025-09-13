При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии

«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей», — написал написал он.