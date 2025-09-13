При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Два сотрудника Росгвардии погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей», — написал написал он.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, произошел подрыв.
Участок на перегоне Малоархангельск — Глазуновка перекрыт. Из-за ЧП задерживаются десять поездов:
№ 742 Белгород — Москва;№ 143 Москва — Кисловодск;№ 741 Москва — Белгород;№ 726 Курск — Москва;№ 30 Белгород — Санкт-Петербург;№ 743 Москва — Белгород;№ 6336 Курск — Орел;№ 6338 Курск — Орел;№ 6337 Орел — Курск;№ 119 Санкт-Петербург — Белгород.
Кроме того, задерживается отправление поезда № 726 Курск — Москва. Максимальное время задержки составляет до четырех часов тридцати минут.