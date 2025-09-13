Sky News: Робинсон пообещал повторить протесты в Лондоне

Ранее во время аналогичной акции сторонников Томми Робинсона в центре Лондона произошли столкновения с полицией: демонстранты пытались прорвать кордоны у правительственного квартала, были задержаны девять человек. Тогда участники также выражали протест против миграционной политики и обвиняли власти в ограничении свободы слова. Полиция оценила число митингующих примерно в 110 тысяч человек.