При подрыве на ж/д путях в Орловской области погибли сотрудники Росгвардии

Два человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Два сотрудника Росгвардии погибли при детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, еще один сотрудник Росгвардии находится в тяжелом состоянии.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам.

По его словам, к месту происшествия из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. Среди пассажиров никто не пострадал, однако, возможно, кому-то понадобится медицинская помощь. Сейчас из-за проведения оперативных мероприятий перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживаются 10 поездов.

Кроме того, в Орловскую область для оказания содействия прибыли сотрудники Управления Росгвардии по Курской области.

Минтранс Курской области, в свою очередь, организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой 457 пассажиров, включая 51 ребенка, направлявшихся в Курск.

Ранее Клычков сообщил о гибели двух человек при подрыве на железной дороге.

