При подрыве на ж/д путях в Орловской области погибли сотрудники Росгвардии

По его словам, к месту происшествия из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. Среди пассажиров никто не пострадал, однако, возможно, кому-то понадобится медицинская помощь. Сейчас из-за проведения оперативных мероприятий перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживаются 10 поездов.