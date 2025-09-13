Хинштейн: Погибшие при подрыве на ж/д в Орловской области были росгвардейцами

Погибшие в результате детонации взрывного устройства на ж/д путях в Орловской области люди оказались сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один — находится в тяжелом состоянии», — написал он в личном Telegram-канале.
Хинштейн подчеркнул, что после инцидента он сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и высказал ему слова поддержки в связи с трагедией и предложил помощь от региона.
Ранее KP.RU сообщал, что в Орловской области два человека погибли в результате подрыва на железной дороге. Еще несколько взрывных устройств также были обнаружены на ж/д путях. Из-за этого были задержаны 10 поездов дальнего следования.