Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: Погибшие при подрыве на ж/д в Орловской области были росгвардейцами

Двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один получил ранения в результате детонации взрывного средства на ж/д путях в Орловской области.

Источник: Комсомольская правда

Погибшие в результате детонации взрывного устройства на ж/д путях в Орловской области люди оказались сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один — находится в тяжелом состоянии», — написал он в личном Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что после инцидента он сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и высказал ему слова поддержки в связи с трагедией и предложил помощь от региона.

Ранее KP.RU сообщал, что в Орловской области два человека погибли в результате подрыва на железной дороге. Еще несколько взрывных устройств также были обнаружены на ж/д путях. Из-за этого были задержаны 10 поездов дальнего следования.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше