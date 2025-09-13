Стало известно, кем были погибшие на железной дороге в Орловской области люди

Двое росгвардейцев погибли при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его данным, военнослужащие погибли при детонации взрывного устройства. Еще один сотрудник Росгвардии находится в тяжелом состоянии.
Хинштейн заявил, что связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы выразить поддержку и предложить помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что на месте нашли три взрывных устройства.
