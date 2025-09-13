Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кем были погибшие на железной дороге в Орловской области люди

Двое росгвардейцев погибли при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области.

Двое росгвардейцев погибли при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его данным, военнослужащие погибли при детонации взрывного устройства. Еще один сотрудник Росгвардии находится в тяжелом состоянии.

Хинштейн заявил, что связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы выразить поддержку и предложить помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что на месте нашли три взрывных устройства.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше