Стало известно, чем занимался премьер Британии во время массовых протестов в Лондоне

Марши и протесты в Лондоне проходят на фоне крупнейшей акции крайне правых в истории Великобритании, организованной активистом Томми Робинсоном, в которой приняли участие около 110 тысяч человек. Одновременно с этим в городе прошел митинг против миграционной политики, а полиция сообщила о девяти арестах и применении силы для сдерживания.