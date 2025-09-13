Ричмонд
Стало известно, чем занимался премьер Британии во время массовых протестов в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был замечен на трибунах стадиона «Эмирейтс» в Лондоне, где вместе с сыном наблюдал за матчем английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест». Об этом сообщает газета Independent. В то же время в других районах британской столицы проходили массовые протесты.

Премьер Стармер пошел на футбол во время массовых протестов.

«Стармер, известный своей поддержкой "Арсенала", предпочел провести субботний вечер на стадионе, хотя в городе проходили акции протеста», — пишет Independent. Как уточняет газета, протестные выступления прошли в центральных районах Лондона и были связаны с недовольством политикой правительства.

«Стармер, известный своей поддержкой “Арсенала”, предпочел провести субботний вечер на стадионе, хотя в городе проходили акции протеста», — пишет Independent. Как уточняет газета, протестные выступления прошли в центральных районах Лондона и были связаны с недовольством политикой правительства.

Марши и протесты в Лондоне проходят на фоне крупнейшей акции крайне правых в истории Великобритании, организованной активистом Томми Робинсоном, в которой приняли участие около 110 тысяч человек. Одновременно с этим в городе прошел митинг против миграционной политики, а полиция сообщила о девяти арестах и применении силы для сдерживания.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
