В Болгарии вспыхнули протесты против евро

Массовые протесты и митинги в странах Балканского полуострова происходят не впервые. Ранее в Сербии также проходили масштабные акции против приватизации государственных предприятий и в поддержку сохранения госсобственности, сопровождавшиеся столкновениями и встречными митингами в защиту действующих властей. Аналогично болгарские протестующие выражают несогласие с экономическими реформами, требуя сохранить национальную валюту.