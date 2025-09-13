Подозреваемый в убийстве сторонника Трампа жил с трансгендером*

Партнер подозреваемого сдал его ФСБ.
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского общественного деятеля Чарли Кирка, проживал с человеком, совершившим трансгендерный переход (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации). Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах США.
Как отмечает издание, партнер Робинсона активно сотрудничает с ФБР и предоставляет следствию сведения, необходимые для расследования резонансного преступления. Переписка данного человека с Робинсоном ранее позволила ФБР оперативно задержать подозреваемого.
Партнер Робинсона после убийства Кирка добровольно обратился к сотрудникам ФБР и предоставил доступ к своему телефону и личной переписке. Это позволило правоохранителям установить местонахождение подозреваемого и получить дополнительные доказательства по делу. Источники отмечают, что именно взаимодействие партнера Робинсона с ФБР стало ключевым фактором в ходе расследования.
На Чарли Кирка, основателя организации Turning Point USA и известного консервативного активиста был совершено покушение 10 сентября на митинге в штате Юта. Главным подозреваемым стал 22-летний Тайлер Робинсон, который ранее не проявлял признаков радикализации и не был замечен в склонности к насилию. Робинсон признался в преступлении своему отцу, что позволило полиции быстро выйти на его след. Подробности резонансного дела — в материале URA.RU.
*относится к движению ЛГБТ, которое запрещено на территории РФ.