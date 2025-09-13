Подозреваемый в убийстве сторонника Трампа жил с трансгендером*

На Чарли Кирка, основателя организации Turning Point USA и известного консервативного активиста был совершено покушение 10 сентября на митинге в штате Юта. Главным подозреваемым стал 22-летний Тайлер Робинсон, который ранее не проявлял признаков радикализации и не был замечен в склонности к насилию. Робинсон признался в преступлении своему отцу, что позволило полиции быстро выйти на его след. Подробности резонансного дела — в материале URA.RU.