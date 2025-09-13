Семью бывшего президента Киргизии Атамбаева выселяют из дома

«Хочу обратиться к президенту Садыру Жапарову. Я допускаю, что у Вас могут быть непреодолимые негативные эмоции к моему супругу. На нашей с вами встрече три года назад по поводу нашего единственного дома в родовом селе, инициированной вами, мы договорились с вами, что я буду жить с мужем в нашем доме», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Атамбаева в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).