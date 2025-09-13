Управляемое пьяным водителем авто врезалось в другое на перекрестке в Минске

Происшествие случилось вечером 12 сентября, когда 45-летний водитель автомобиля Lada на улице Прушинских совершил наезд на электромобиль Geely, остановившийся перед перекрестком на красный сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал. В ходе проведения разбирательства было установлено, что водитель автомобиля Lada был нетрезв — в его организме выявлено свыше 2 промилле алкоголя. Виновник аварии был доставлен в медицинский вытрезвитель, в отношении него составлены административные материалы, а его автомобиль помещен на охраняемую стоянку. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.