Управляемое пьяным водителем авто врезалось в другое на перекрестке в Минске

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель стал виновником ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось вечером 12 сентября, когда 45-летний водитель автомобиля Lada на улице Прушинских совершил наезд на электромобиль Geely, остановившийся перед перекрестком на красный сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал. В ходе проведения разбирательства было установлено, что водитель автомобиля Lada был нетрезв — в его организме выявлено свыше 2 промилле алкоголя. Виновник аварии был доставлен в медицинский вытрезвитель, в отношении него составлены административные материалы, а его автомобиль помещен на охраняемую стоянку. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что за езду в нетрезвом виде мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: до 0,8 промилле — штраф в размере 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления сроком на 5 лет. -0-