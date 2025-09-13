Ричмонд
CNN раскрыл, как отец помог найти подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Отец подозреваемого в убийстве Кирка узнал его на кадрах с места происшествия, юноша признался, но отказался сдаться властям, сообщает CNN. По его данным, отец Робинсона убедил его довериться пастору, тот связался с властями.

Источник: AP 2024

Отец 22-летнего Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве американского ультраконсервативного активиста, директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка, узнал своего сына на фотографиях и видео, которые распространяли власти, сообщает CNN со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, проинформированного о ходе расследования.

«Тайлер, это ты? Это похоже на тебя», — спросил мужчина. Молодой человек признался отцу, что он стрелял в Кирка. Когда мужчина призвал его сдаться властям, Робинсон отказался, сказав, что «лучше покончит с собой», рассказал собеседник телеканала.

Отец убедил юношу довериться молодежному пастору, который работает с офисом шерифа округа Вашингтон и Службой судебных приставов США, заявил источник CNN. Друг семьи в итоге связался с офисом шерифа округа Вашингтон, который находится в трех часах езды от места стрельбы — Университета долины Юта. Офис передал информацию властям штата Юта и ФБР.

Убийство произошло 10 сентября во время выступления 31-летнего Кирка в университете долины Юта. Он был ранен в шею и позже скончался в больнице. Винтовка, из которой был застрелен Кирк, была найдена брошенной в близлежащем лесу.

Вскоре после происшествия директор ФБР Кэш Патель объявил о поимке подозреваемого, однако после допроса его отпустили. Как говорили источники NYT, такие поспешные заявления привели к возвращению к опасениям по поводу отсутствия опыта у Пателя, его одержимости социальными сетями и чистки в ФБР, из-за которой бюро лишилось некоторых из самых опытных следователей.

О задержании подозреваемого 12 сентября сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома отмечал, что «любил и уважал» Кирка, который, по его словам, «понимал и сопереживал молодежи» в США, как никто другой. Трамп пообещал наградить Кирка одной из высших наград в США для гражданских лиц — Президентской медалью Свободы.

Источники The Washington Post рассказывали, что Робинсон был тихим отличником, любил видеоигры, но в последнее время «политизировался» и критиковал Кирка.

