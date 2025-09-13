CNN раскрыл, как отец помог найти подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Вскоре после происшествия директор ФБР Кэш Патель объявил о поимке подозреваемого, однако после допроса его отпустили. Как говорили источники NYT, такие поспешные заявления привели к возвращению к опасениям по поводу отсутствия опыта у Пателя, его одержимости социальными сетями и чистки в ФБР, из-за которой бюро лишилось некоторых из самых опытных следователей.