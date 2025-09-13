NYP: Убийца активиста Кирка проживал вместе с трансгендером*

Напомним, на патронах, которые были использованы для убийства Чарли Кирка, обнаружили выгравированные идеологические фразы. Общественника убили во время выступления в Юте, он получил ранение в шею и скончался в больнице. Убийца сбежал с места преступления, но позже его сдал полиции отец.