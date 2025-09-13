Хинштейн: При взрыве на ж/д путях в Орловской области погибли росгвардейцы

— Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы, как никто, понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей. Сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы высказать ему слова поддержки и предложить помощь, — говорится в Telegram-канале Хинштейна.