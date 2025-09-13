Ричмонд
Хинштейн: При взрыве на ж/д путях в Орловской области погибли росгвардейцы

В результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он также отметил, что еще один росгвардеец находится в тяжелом состоянии.

— Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы, как никто, понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей. Сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы высказать ему слова поддержки и предложить помощь, — говорится в Telegram-канале Хинштейна.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, на железнодорожных путях в Орловской области обнаружили три взрывных устройства. Они располагались на расстоянии 50 метров друг от друга.

О самом взрыве стало известно вечером того же дня.

