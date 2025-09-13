Появились новые шокирующие подробности об убийце Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка 22-летний Тайлер Робинсон проживал с партнёром, совершившим трансгендерный переход* (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с мужского пола на женский. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.
Партнёрша Робинсона сотрудничает с ФБР в рамках расследования. Она предоставила следователям доступ к переписке в мессенджерах, где, в частности, обсуждалась необходимость забрать винтовку из тайника.
Ранее были опубликованы фотографии подозреваемого. Расследование продолжается.
Напомним, 10 сентября в Университете долины штата Юта активиста-республиканца Чарли Кирка застрелили во время выступления. Двумя днями позже полиция задержала Робинсона, который ранее признался в содеянном собственному отцу.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.