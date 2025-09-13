Появились новые шокирующие подробности об убийце Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка 22-летний Тайлер Робинсон проживал с партнёром, совершившим трансгендерный переход* (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с мужского пола на женский. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.