Появились новые шокирующие подробности об убийце Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка 22-летний Тайлер Робинсон проживал с партнёром, совершившим трансгендерный переход* (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка 22-летний Тайлер Робинсон проживал с партнёром, совершившим трансгендерный переход* (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с мужского пола на женский. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

Партнёрша Робинсона сотрудничает с ФБР в рамках расследования. Она предоставила следователям доступ к переписке в мессенджерах, где, в частности, обсуждалась необходимость забрать винтовку из тайника.

Ранее были опубликованы фотографии подозреваемого. Расследование продолжается.

Напомним, 10 сентября в Университете долины штата Юта активиста-республиканца Чарли Кирка застрелили во время выступления. Двумя днями позже полиция задержала Робинсона, который ранее признался в содеянном собственному отцу.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

