Венесуэла обвинила США в провокации после нападения эсминца на рыбаков

Морпехи США задержали судно под юрисдикцией Венесуэлы.
Морские пехотинцы с военного эсминца ВМС США «Джейсон Данэм» (DDG-109) совершили высадку на венесуэльское рыболовецкое судно «Кармен Роса» с девятью рыбаками на борту. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Венесуэлы. Официальное заявление о случившемся распространило Министерство иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла.
«Вооруженные военнослужащие США — 18 человек с автоматическим оружием — провели на борту гражданского судна восемь часов. Все это время рыбакам было запрещено выходить на связь, их деятельность по промыслу тунца была приостановлена. Операция не имела никакой стратегической соразмерности и представляла собой прямую провокацию, вызванную незаконным применением чрезмерных военных средств», — говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Венесуэлы в Х.
В МИД Венесуэлы подчеркнули, что судно «Кармен Роса» занималось разрешенным промыслом тунца в водах, находящихся под юрисдикцией республики. Также отмечается, что экипаж эсминца США использовал крылатые ракеты и другое тяжелое вооружение, несмотря на отсутствие угрозы со стороны безоружных рыбаков. Инцидент рассматривается как нарушение суверенных прав страны и препятствие законной экономической деятельности граждан Венесуэлы.
Ранее, в июле 2025 года, два военных самолета Венесуэлы пролетели рядом с кораблем ВМС США в международных водах, что в Пентагоне назвали «крайне провокационным шагом» со стороны Каракаса. Тогда американское Минобороны заявило, что действия венесуэльских военных мешали операциям США по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в регионе, и призвало Венесуэлу не вмешиваться в обеспечение безопасности.