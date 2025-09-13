Венесуэла обвинила США в провокации после нападения эсминца на рыбаков

Ранее, в июле 2025 года, два военных самолета Венесуэлы пролетели рядом с кораблем ВМС США в международных водах, что в Пентагоне назвали «крайне провокационным шагом» со стороны Каракаса. Тогда американское Минобороны заявило, что действия венесуэльских военных мешали операциям США по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в регионе, и призвало Венесуэлу не вмешиваться в обеспечение безопасности.