Движение поездов в Орловской области организовано по альтернативному маршруту

В МЖД рассказали об организации альтернативного маршрута движения поездов.

Движение поездов дальнего следования в Орловской области после ЧП с взрывным устройством организовано по альтернативному маршруту. Об этом сообщает Московская железная дорога в телеграм-канале.

«Для пассажиров “Ласточек” назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на “Ласточках” до конечных станций», — сообщает МЖД.

На Московской железной дороге также создан специальный оперативный штаб. Его задача — координировать действия по перевозке пассажиров.

«Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути более 4 часов, а также пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием», — пояснили в МЖД.