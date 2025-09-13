Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на складе в Подмосковье уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей

Пожар уничтожил склад сервиса хранения «Чердак» в Подмосковье, где многие блогеры и публичные личности хранили личные вещи. Об этом сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram/Mash.

По данным канала, возгорание произошло десятого сентября в ходе проведения сварочных работ. Одна из пострадавших фэшн-блогеров заявила, что у неё там хранились семнадцать коробок с брендовыми вещами, включая шубы и кашемир, общая стоимость которых оценивается примерно в миллион рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дорогие дизайнерские ёлки, а его коллега Дарья Камалова лишилась одежды.

При этом компания-оператор не страхует хранящиеся на складе одежду, аксессуары, ювелирные изделия и антиквариат, что лишает владельцев права на компенсацию. В соответствии с условиями договора, максимальная выплата составляет лишь одну тысячу рублей за квадратный метр арендуемой площади.

Ряд клиентов высказали мнение, что инцидент мог быть подстроен. Они предположили, что вещи могли быть украдены, а пожар инсценирован для сокрытия этого факта.

Напомним, крупный пожар разгорелся на мебельном складе в посёлке Некрасовский Дмитровского района Подмосковья. К счастью, никто не пострадал, однако был большой риск перехода огня на конюшни.