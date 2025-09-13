Пожар на складе в Подмосковье уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей

По данным канала, возгорание произошло десятого сентября в ходе проведения сварочных работ. Одна из пострадавших фэшн-блогеров заявила, что у неё там хранились семнадцать коробок с брендовыми вещами, включая шубы и кашемир, общая стоимость которых оценивается примерно в миллион рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дорогие дизайнерские ёлки, а его коллега Дарья Камалова лишилась одежды.