Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пять поездов задерживаются из-за ЧП на путях в Орловской области.
«На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту», — говорится в Telegram-канале МЖД.