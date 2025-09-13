Ричмонд
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту

МЖД: для движения поездов в Орловской области открылся альтернативный маршрут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пять поездов задерживаются из-за ЧП на путях в Орловской области.

«На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту», — говорится в Telegram-канале МЖД.