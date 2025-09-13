ВСУ практически ушли из Купянска

Ранее глава российской администрации Виталий Ганчев сообщал, что штурмовые группы российских военных ведут бои в городской черте Купянска, вытесняя украинских солдат с занимаемых позиций. По данным Минобороны РФ, на купянском направлении отмечалось усиление активности российских войск и закрепление на новых рубежах, а обстановка в районе города оставалась сложной и напряженной.