ВСУ практически ушли из Купянска

Украинские военные практически оставили Купянск в Харьковской области. Об этом 13 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

ВСУ ушли из Купянска.

«ВСУ практически ушли из Купянска. В городе остались только отдельные боевики, которые засели в хорошо укрепленных точках», — отметил глава ВГА в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее глава российской администрации Виталий Ганчев сообщал, что штурмовые группы российских военных ведут бои в городской черте Купянска, вытесняя украинских солдат с занимаемых позиций. По данным Минобороны РФ, на купянском направлении отмечалось усиление активности российских войск и закрепление на новых рубежах, а обстановка в районе города оставалась сложной и напряженной.