Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардия: при подрыве в Орловской области погибли двое силовиков

Два сотрудника Росгвардии погибли, еще один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Инцидент произошел 13 сентября, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.

Два сотрудника Росгвардии погибли во время взрыва в Орловской области.

Два сотрудника Росгвардии погибли, еще один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Инцидент произошел 13 сентября, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.

«В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области двое сотрудников одного из подразделений получили травмы, несовместимые с жизнью, один ранен. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПроверка железной дороги обернулась трагедией: что известно о ЧП с погибшими в Орловской области.

В ведомстве уточнили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь и поддержку. Представители Росгвардии выразили соболезнования родственникам пострадавших и отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Информация о состоянии раненого сотрудника не раскрывается.

Ранее в Орловской области уже происходили подобные инциденты: на железнодорожных путях между Малоархангельском и Глазуновкой были обнаружены и обезврежены взрывные устройства, однако при подрыве одного из них погибли два человека и еще один получил ранения. Тогда пострадавшими оказались сотрудники железной дороги, проводившие проверку путей. В обоих случаях правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше