Росгвардия: при подрыве в Орловской области погибли двое силовиков

Два сотрудника Росгвардии погибли во время взрыва в Орловской области.
Два сотрудника Росгвардии погибли, еще один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Инцидент произошел 13 сентября, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.
«В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области двое сотрудников одного из подразделений получили травмы, несовместимые с жизнью, один ранен. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию.
В ведомстве уточнили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь и поддержку. Представители Росгвардии выразили соболезнования родственникам пострадавших и отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Информация о состоянии раненого сотрудника не раскрывается.
Ранее в Орловской области уже происходили подобные инциденты: на железнодорожных путях между Малоархангельском и Глазуновкой были обнаружены и обезврежены взрывные устройства, однако при подрыве одного из них погибли два человека и еще один получил ранения. Тогда пострадавшими оказались сотрудники железной дороги, проводившие проверку путей. В обоих случаях правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.