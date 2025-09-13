Росгвардия: при подрыве в Орловской области погибли двое силовиков

Ранее в Орловской области уже происходили подобные инциденты: на железнодорожных путях между Малоархангельском и Глазуновкой были обнаружены и обезврежены взрывные устройства, однако при подрыве одного из них погибли два человека и еще один получил ранения. Тогда пострадавшими оказались сотрудники железной дороги, проводившие проверку путей. В обоих случаях правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.