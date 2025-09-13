Fox News узнал о сожительстве подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером

Ранее, 11 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила об идеологических высказываниях, выгравированных на пулях, которыми стреляли в Кирка. Уточнялось, что оружие нашли замотанным в полотенце в лесу неподалеку от места преступления. Гравировка на патронах содержала информацию о трангендерности и антифашистской идеологии.