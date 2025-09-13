Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News узнал о сожительстве подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером

Подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон проживал с трансгендером (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом 13 сентября сообщила журналистка телеканала Fox News Брук Стингман.

Источник: AP/офис губернатора Юты

«Источники сообщают, что убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил со своим трансгендерным партнером», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

По ее словам, мужчина, находящийся в процессе перехода в женский пол, полностью сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР).

Также Сингман уточнила, что ФБР обладает иными данными о Робинсоне и трансгендере, которые помогли подтвердить причастность подозреваемого к покушению на Кирка.

Ранее, 11 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила об идеологических высказываниях, выгравированных на пулях, которыми стреляли в Кирка. Уточнялось, что оружие нашли замотанным в полотенце в лесу неподалеку от места преступления. Гравировка на патронах содержала информацию о трангендерности и антифашистской идеологии.

Чарли Кирк погиб 10 сентября в результате совершенного против него покушения. Вдова политического активиста Эрика предположила, что к его гибели могло привести то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию.