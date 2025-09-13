Хинштейн: Курская область отправила автобусы для пассажиров взорванного в Орловской области поезда

Инцидент произошел после того, как на железной дороге в Орловской области были обнаружены и частично сработали взрывные устройства: в результате подрыва погибли два человека, еще один пострадал. Из-за этого движение поездов было временно приостановлено, задержан ряд пассажирских составов, а для эвакуации людей организована доставка автобусами. На месте продолжают работать экстренные службы и следственные органы.