Хинштейн: Курская область отправила автобусы для пассажиров взорванного в Орловской области поезда

Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов для перевозки пассажиров задержанных в Орловской области поездов. Мера принята после подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

18 автобусов отправили из Курской области в Орловскую.

«В свою очередь Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребенка)», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он также отметил, что власти региона находятся на постоянной связи с железнодорожниками и экстренными службами.

Инцидент произошел после того, как на железной дороге в Орловской области были обнаружены и частично сработали взрывные устройства: в результате подрыва погибли два человека, еще один пострадал. Из-за этого движение поездов было временно приостановлено, задержан ряд пассажирских составов, а для эвакуации людей организована доставка автобусами. На месте продолжают работать экстренные службы и следственные органы.

