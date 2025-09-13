Маск призвал распустить парламент Британии

«У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — заявил Маск, выступая на онлайн-акции активиста Томми Робинсона. По его словам, Соединенное Королевство страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничений свободы слова, что требует масштабных государственных реформ.