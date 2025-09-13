Пассажиров задержанных из-за подрыва путей под Орлом поездов доставят автобусами

Пассажиров, задержанных из-за подрыва железнодорожных путей под Орлом, вернут домой на автобусах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
— Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребенка). Готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку нашим соседям, — говорится в Telegram-канале Хинштейна.
По его словам, в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Он также отметил, что еще один росгвардеец находится в тяжелом состоянии.
О самом взрыве стало известно вечером того же дня.