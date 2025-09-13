Ричмонд
Жителей Мадрида не пускают в дома после взрыва

Жителей нескольких домов в Мадриде не пускают в их квартиры после произошедшего взрыва. Пострадавшим семьям будет предоставлено альтернативное жилье. Об этом сообщает Информационное бюро экстренной помощи Городского совета Мадрида.

Власти Мадрида предоставят жилье пострадавшим от взрыва.

«Людей не пускают в квартиры после взрыва в Мадриде. Отдел Чрезвычайных ситуаций в Мадриде будет отвечать за предоставление альтернативного жилья пострадавшим семьям», — сообщает Информационное бюро экстренной помощи.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕEl Pais: количество пострадавших от взрыва в Мадриде растет.

Взрыв произошел днем 13 сентября в подвале жилого дома на улице Мануэля Марото в районе Пуэнте-де-Вальекас, где проживали 11 семей. В результате инцидента пострадали не менее 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, а здание частично обрушено. Жильцы были эвакуированы, а экстренные службы продолжают разбор завалов и оценку ущерба.