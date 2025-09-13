В РЖД рассказали, что делать пассажирам задержанных поездов в Орловской области

Для пассажиров организовали альтернативные варианты маршрутов.
Движение составов дальнего следования на участке Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области временно организовано по альтернативному маршруту из-за проведения оперативных мероприятий. Пассажиры электропоездов «Ласточка» могут воспользоваться компенсационными автобусами. Об этом сообщается в telegram-канале «Московской железной дороги — филиала ОАО “РЖД”.
«Для пассажиров “Ласточек” назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на “Ласточках” до конечных станций. Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути более четырех часов, а также ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием», — говорится в сообщении.
Организация движения и перевозки пассажиров находится под контролем оперативного штаба Московской железной дороги. Для получения актуальной информации о движении поездов пассажиры могут воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», официальным сайтом компании, а также круглосуточным телефоном Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате подрыва на железнодорожных путях в Орловской области двое сотрудников управления Росгвардии получили травмы, несовместимые с жизнью, один ранен. ЧП произошло после того, как при проверке рельсов были обнаружены два взрывных устройства.