Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тбилиси вспыхнули антиправительственные митинги

В Тбилиси проходит массовый антиправительственный митинг. Участники акции вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и США, требуя отставки действующего правительства и сохранения безвизового режима с ЕС.

Главным требованием является отставка правительства.

В Тбилиси проходит массовый антиправительственный митинг. Участники акции вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и США, требуя отставки действующего правительства и сохранения безвизового режима с ЕС.

«В Тбилиси проходит митинг. Участники держат в руках флаги Грузии, ЕС и США. Их главным требованием по-прежнему является отставка правительства», — передает ТАСС. Маршрут шествия проходит от здания парламента к Площади Свободы — историческому месту проведения крупных протестов в стране.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАнтиправительственный митинг начался в Тбилиси.

Протестные акции в Тбилиси продолжаются с конца ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. С тех пор оппозиция и гражданские активисты регулярно выходят на улицы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше